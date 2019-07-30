اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وتوتنهام بث مباشر real madrid vs tottenham رابط ماتش ريال مدريد جودة متعددة

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مشاهدة مباراة ريال مدريد وتوتنهام اليوم الثلاثاء 30-7-2019 بث مباشر عر رابط كورة ستار kora star ، حيث يستضيف ملعب آليانز أرينا بألمانيا مباراة من العيار الثقيل بين ريال مدريد الإسباني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، وذلك في النسخة السادسة من بطولة كأس أودي الودية التي تقام في مدينة ميونيخ الألمانية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019-2020.

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من المقرر ان تنطلق احداث مباراة ريال مدريد وتوتنهام بكأس أودي، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، وفي الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

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ويستضيف ملعب استاد آليانز آرينا، معقل نادي بايرن ميونيخ الألماني، مباراة توتنهام وريال مدريد، وسوف تذاع أحداثها من خلال قناة نادي ريال مدريد الرسمية RMTV ، كما يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها موقع الخليج 365 الرياضي.

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تلقى ريال مدريد خسارة كبيرة على يد أتلتيكو مدريد بنتيجة (7-3)، ضمن منافسات بطولة الكأس الودية للأبطال، وقد خاض الملكي قبل لقاء الروخي بلانكوس مبارتين وديتين في نفس البطولة، الأولى كانت أمام بايرن ميونخ الألماني وتلقوا خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم حقق ريال مدريد فوز صعب بركلات الترجيح في المواجهة الثانية على حساب فريق أرسنال، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل إيجابي بهدفين لكل منهما.