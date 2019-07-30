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كوتينيو قد لا يغادر برشلونة هذا الموسم

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد في الرحيل المحتمل للبرازيلي فيليب كوتينيو عن صفوف ، هذا الصيف.

 

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خروج اللاعب البرازيلي من "كامب نو" هذا الصيف يتعطل، بسبب عدم وصول أي عرض رسمي لضم كوتينيو حتى الآن.

ورغم أن اللاعب يحظى باهتمام مانشستر يونايتد وليفربول، ولكن لم تحدث أي مفاوضات مع إدارة البارسا.

ويغلق الميركاتو في إنجلترا يوم 8 أغسطس/ آب المقبل، وبالتالي إذا أراد أي نادٍ إنجليزي حسم الصفقة فعليه تسريع المفاوضات الآن مع برشلونة.

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وأوضحت أنه بعيدًا عن أندية البريميرليج فإن باريس سان جيرمان يعد وجهة محتملة لكوتينيو، ولكن النادي الفرنسي يرفض إدخال أي لاعب في عودة البرازيلي دا سيلفا إلى برشلونة ويطلب أموالًا فقط.

وكان برشلونة قد تعاقد مع كوتينيو من صفوف مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليونًا كمتغيرات، ولكن تم دفع 15 مليون يورو فقط منها.

وعاش كوتينيو، موسمًا صعبًا مع البارسا، حيث فشل في الظهور بمستواه المعهود، ودخل في صدامات مع الجماهير، ليكون على أعتاب الرحيل هذا الصيف.

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