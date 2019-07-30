موعد إعلان قائمة المرشحين لجائزة الأفضل

اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، عن موعد قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في العالم عن عام 2019.
ووفقًا للموقع الرسمي للفيفا، فإنه سيتم الإعلان، غدًا الأربعاء، عن قائمة المرشحين لـ4 جوائز، وهي أفضل مدرب في الكرة النسائية، وأفضل مدرب للرجال، وأفضل لاعب ولاعبة في العالم.
وأشار موقع الفيفا، إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة خلال حفل سيتم إقامته في مدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 سبتمبر / أيلول المقبل.
يذكر أن لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، هو من حصد جائزة أفضل لاعب المقدمة من الفيفا عن عام 2018.
ونجح الدولي الكرواتي في قيادة الميرنجي لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الوصول مع منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم في روسيا 2018.
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