شكرا لقرائتكم رسميا .. مهاجم الإسماعيلى مطلوب فى الدوري السعودي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادي الإسماعيلي خطابا رسميا خلال الساعات القليلة الماضية، من نادي الروضة بدوري القسم الثانى السعودي يطلب خلاله استعارة مهاجم الدراويش الشاب وليد عطية لمدة 6 شهور.



وليد عطية فى التدريبات

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ويدرس النادي الإسماعيلي، فى الوقت الحالى، إمكانية رحيل وليد عطية من عدمه، خاصة أن أكثر من نادي أبدى اهتمامه بضم اللاعب أبرزها ناديى طنطا وبتروجت بخلاف العرض السعودي.



وليد عطية بقميص المنصورة

وتعاقد النادي الإسماعيلى، مع وليد عطية منذ 3 مواسم قادما من نادي المنصور فى صفقة كلفت خزينة الدراويش وقتها مليون و 200 ألف جنيه، لكنه لم يشارك فى المباريات، ليتم إعارته لناديى حرس الحدود وغزل المحلة للحصول على فرصة المشاركة قبل عودته لصفوف القلعة الصفراء مرة أخرى، وسيتم حسم مصيره النهائى خلال الساعات القادمة.