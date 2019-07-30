انبي يستعير محمد أشرف روقا من الزمالك للعام الثانى على التوالى...

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جدة - عمرو شويل نجح مسئولو نادى إنبى فى تجديد استعارة محمد أشرف روقا لاعب وسط الزمالك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بعد انتهاء إعارته للفريق البترولى بالموسم المنقضى. ويواصل إنبى تحضيراته للموسم المقبل، تحت قيادة على ماهر، الذى أعد برنامج خاص لرفع معدلات اللياقة البدنية للفريق، حيث طلب المدير الفنى للفريق البترولى تجهيز مجموعة من المباريات الودية لخوضها خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا لاستعدادات البترولى لخوض منافسات الموسم المقبل، خاصة فى ظل رغبة مسئولى النادى والجهاز الفنى على عدم تكرار ما حدث فى الموسم الجارى، بعدما ظل إنبى يصارع على الهبوط لدورى الدرجة الثانية حتى الأسابيع الأخيرة من المسابقة Advertisements وحصل إنبى علي توقيع روقا على عقود استعارته موسم واحد على سبيل الإعارة خلال الجلسة التى عفدها اللاعب مع مسئولو الفريق البترولى فى وجود وكيل أعماله ميدو حزين الذى ساهم فى تسهيل انهاء الصفقة.

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