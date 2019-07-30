رجب بكار على رادار الزمالك...

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جدة - عمرو شويل تحسبًا لتعثر الحصول على خدمات عمر جابر ظهير أيمن بيراميدز، دخل الزمالك فى مفاوضات مع رجب بكار الظهير الأيمن لبراميدز لضمه فى الساعات القادمة فى صفقة انتقال إبراهيم حسن صانع ألعاب الفريق الأبيض إلى بيراميدز. وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن بكار أخطر مسئولى النادى الأبيض بامتلاكه عرضا من الأهلى لضمه أفضل من عرض القلعة البيضاء من الناحية المالية ويجرى الزمالك المفاوضات حاليا مع اللاعب لحسم المفاوضات معه أولا قبل انهاء المفاوضات مع ناديه. ويرغب مسئولو الزمالك فى حسم كافة الصفقات الجديدة خلال الساعات الجارية تمهيدا لقيدها فى قائمة الفريق الأفريقية التى ستشارك فى النسخة المقبلة لدورى أبطال أفريقيا.

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