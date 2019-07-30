شكرا لقرائتكم 8 مرشحين لتدريب الزمالك خلفا لخالد جلال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لتكوين الجهاز المعاون للمدير الفنى الأجنبى الجديد الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بداية من الموسم المقبل، يفاضل مجلس إدارة نادى الزمالك، بين عدد من الأسماء المرشحة، وذلك بعد إقالة خالد جلال من القيادة الفنية عقب ضياع لقب الدورى وخسارة القمة 118 أمام الأهلى بهدف دون رد.

وكان مصدر مطلع بالزمالك، أكد أن هناك 8 مدربين مرشحون لتولى قيادة الفارس الأبيض، لافتًا إلى إنه لا يوجد من بين هؤلاء المدربون أسماء رنانة، إلا أن جميعهم يمتلكون سير ذاتية على أعلى مستوى.

ومن بين الأسماء المرشحة للجهاز المعاون الجديد فى الزمالك، طارق مصطفى أو أسامة نبيه لشغل منصب المدرب العام، وأيمن عبد العزيز أو أحمد عبد المقصود أو أحمد سمير لمنصب المدرب.

تابع المصدر، أن إدارة الزمالك فضلت حسم ملف المدير الفنى خلال 10 أيام أو أسبوعين، مع تشكيل جهاز معاون مصرى يقوم يتولى مهام المرحلة الحالية، ويدير مباراتى الفريق أمام ديكاداها الصومالى فى دور الـ 64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، ومواجهة مصر المقاصة فى ربع نهائى كأس مصر المقرر لها 1 سبتمبر المقبل، وذلك لحين حسم هوية المدير الفنى الأجنبى.