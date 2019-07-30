فوافى ينضم لمعسكر المقاصة بالإسكندرية.. ويخضع لبرنامج بدنى خاص...

جدة - عمرو شويل وصل باولون فوافى نجم منتخب مدغشقر، ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاصة، إلى فندق إقامة اللاعبين بالإسكندرية، للانتظام فى المعسكر المغلق للمقاصة، ضمن فترة الإعداد للموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة أحمد حسام "ميدو" على عقد جلسة مع اللاعب والإشادة بإنجاز منتخب مدغشقر، بالوصول إلى دور الـ8 ببطولة الأمم الأفريقية الأخيرة بالقاهرة.

وقرر الجهاز الفنى، وضع برنامج بدنى خاص للاعب فوافى، لتجيهيزه بدنيا فى ظل غيابه عن فترة الاعداد الاولى التى أقيمت بالقاهرة.

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ومن المقرر، أن يخوض فريق المقاصة، أولى مبارياته الودية بمعسكر الاسكندرية، الجمعة المقبلة، أمام حرس الحدود على ملعب المكس.