شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواجه النجوم السعودي وديا يوم 9 أغسطس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق الإسماعيلى مع نظيره النجوم السعودي، يوم 9 أغسطس المقبل، باستاد الإسماعيلية فى إطار استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الكروى الجديد.

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وأنهى مسئولو الإسماعيلى الاتفاق مع فريق النجوم السعودي على إقامة المباراة الودية، لرغبة كل نادي فى الإطمئنان على لاعبيه وتجهيزهم من الناحية البدنية والفنية استعدادا للمباريات المقبلة، حيث يستعد الدراويش لانطلاق مشواره الجديد فى البطولة العربية.

وشهدت الساعات الماضية إقامة قرعة البطولة العربية والتى أسفرت عن وقوع النادي الإسماعيلى وجها لوجه أمام نظيره أهلي بنغازي الليبي في دور الـ 32 للبطولة وسيقام لقاء الذهاب في الإسماعيلية والإياب في تونس التى تستضيف مباريات بطل ليبيا فى السنوات الأخيرة.