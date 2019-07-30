شكرا لقرائتكم السهلاوي ينضم إلى معسكر الشباب قبل التوقيع الرسمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الشباب انضمام المهاجم الدولي السابق محمد السهلاوي إلى معسكر الفريق المقام حالياً في ألمانيا، قبل التوقيع الرسمي معه كلاعب محترف في الأيام المقبلة.

ولم يرتبط السهلاوي (32 عاماً) بأي فريق منذ مخالصته المالية مع النصر مطلع شهر يونيو الماضي، علماً أنه استبعد من قائمة الفريق في منتصف الموسم الماضي إلى جانب عدد من اللاعبين.

وعرف السهلاوي الكثير من النجاحات منذ انضمامه إلى النصر في صيف 2009 في صفقة جعلته أغلى لاعب سعودي، واستطاع المساهمة خلال تلك الفترة بحصول النصر على 3 ألقاب دورية بالإضافة كأس ولي العهد.

ويعتبر السهلاوي من أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في دوري المحترفين السعودي منذ انطلاقته موسم 2007-2008، برقم يتجاوز 100 هدف.