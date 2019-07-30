باريس سان جرمان ينهي استعداداته بفوز ثلاثي على سيدني

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أنهى باريس سان جرمان الفرنسي استعداداته للموسم الجديد الذي يبدأه في الثالث من آب/اغسطس ضد رين في كأس الأبطال السنوية بين بطلي الدوري والكأس المحليين، بفوزه الكبير على سيدني الأسترالي 3-صفر الثلاثاء في سوجو الصينية.

وبغياب النجم البرازيلي نيمار الذي لم يشارك في المباريات الاستعدادية للفريق من أجل التعافي بالكامل من اصابة ابعدته عن كوبا أميركا 2019، برز كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني اللذان وضعا فريق المدرب الألماني توماس توخل في المقدمة بهدفين في الشوط الأول (37 و43 تواليا)، قبل أن يستبدل الأخير الفريق بأكمله مطلع الشوط الثاني.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 89 حين تمكن التركي الشاب ميتيعان غوجلو (20 عاما) من اضافة الهدف الثالث لبطل الدوري الفرنسي الذي حقق فوزه الودي الثاني في استعداداته للموسم الجديد، بعد الأول على درسدن الألماني 6-1، مقابل تعادل مع مواطن الأخير نورمبرغ 1-1 وخسارة بركلات الترجيح أمام إنتر ميلان الإيطالي بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 1-1.

ويلتقي نادي العاصمة الذي حسم الثلاثاء صفقة تعاقده مع السنغالي إدريسا غيا من إيفرتون الإنكليزي، مع رين السبت في شينجن الصينية على كأس الأبطال التي تعلن افتتاح الموسم رسميا قبل انطلاق الدوري الفرنسي حيث يبدأ سان جرمان مشواره على أرضه ضد نيم في 11 آب/أغسطس.