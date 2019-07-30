شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب» يعلن التحدي أمام مانشستر سيتي على لقب الدرع الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول، أن فريقه سيبذل قصارى جهده عندما يواجه مانشستر سيتى، الأحد المقبل، على لقب بطولة الدرع الخيرية.

وتعرض الريدز لهزيمة ثقيلة أمام نابولى الإيطالى، بثلاثة أهداف دون مقابل، فى تحضيرات الفريق الأحمر قبل انطلاق الموسم الجديد، وقال كلوب فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ليفربول إيكو»: «للمرة الأولى منذ نهائى دورى أبطال أوروبا، سيكون لدينا 99% من اللاعبين، فقط ساديو مانى هو الغائب عنا، إنه وضع جديد، لكننا نفتقد لستة لاعبين، أمر غريب، لقد اعتدنا على فقدان لاعبين خلال المرحلة التحضيرية، وهذا يحدث من وقت لاَخر».

وأضاف: «لقد أعددنا الجميع بقدر الإمكان، علينا أن نقاتل مع بداية الموسم بكل ما نملك، والأمر الجيد هو أن الخصوم إذا أرادوا تحليل فريقنا الاَن، فسيعتقدون أن الأمر سهل، لكننا سنكون حيوانًا مختلفًا الأسبوع المقبل»، ويستعد ليفربول للسفر ومواجهة ليون الفرنسى، فى جنيف السويسرية، اليوم الأربعاء، قبل مواجهة السيتى يوم الأحد.

وتابع كلوب: «شاكيرى ونابى كيتا تدربوا حصة واحدة، هم ليسوا هنا معنا فى إدنبرة، لكنهم سيأتون، نأمل أن يتمكنوا من المشاركة لبعض الدقائق فى مباراة اليوم، لدينا خمسة من أصل ستة لاعبين سيعودون للتدريبات وهو عدد جيد».

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كما أقر كلوب أن الـ«ريمونتادا» التى حققها فريقه أمام برشلونة فى نصف نهائى دورى الأبطال كانت «عرضا مثاليا»، وقال لشبكة espn الرياضية «لقد علمت مسبقا أنه بإمكاننا القيام بمثل هذا الأمر، ولكننا بشر وأحيانا من الممكن أن نخرج فائزين وأحيانا أخرى يلازمنا سوء حظ».

وأضاف: «بغض النظر عما حدث، فإذا لم نؤد هذا الأمر بشجاعة لم نكن لنصل لأعلى مستوياتنا. والطريقة التى لعبنا بها فى هذا اليوم كانت مثالا لشعور: هيا بنا لا شىء مستحيل».

وأردف كلوب: «لا أشعر بالفخر فى الكثير من الأوقات ولكن فى تلك اللحظة كنت فخورا للغاية، وفى الحقيقة قلت لنفسى هيا فهذا أمر استثنائى».

وفيما يخص خسارة الريدز فى نهائى دورى الأبطال السابق لتتويجه أمام ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان، قال يورجن كلوب: «عليك أن تخسر بأداء كبير لتدرك أنك لست خاسرا، عليك أن تتقبل ما حدث وأنه لا يزال بإمكانك أن تصبح فائزا»، وأوضح المدرب الألمانى أن العودة لمدينة ليفربول بعد التتويج بالبطولة كانت أمرا «مؤثرا للغاية».

وقال: «كان الضجيج لا يُصدق والشكل الذى كانت الجماهير عليه أيضا، التواصل البصرى واللحظات التى قضيناها مع أشخاص مختلفين كانت استثنائية. كنا نعلم قبل ذلك ما ستعنيه البطولة بالنسبة للجماهير ولكن رؤية الأمر وجها لوجه كانت أمرا مختلفا للغاية».

وأضاف: «أرغب فى أن يوضح لى أحد العلماء كيف لـ700 ألف شخص أن يظلوا محتفظين بنبرة صوت واحدة لمدة 4 ساعات متواصلة».