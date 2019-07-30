رونالدو يشعر بإفتقاده لزميله السابق مارسيلو

صرح مهاجم يوفنتوس، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه يفتقد زميله السابق مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد.
وتزامل رونالدو، ومارسيلو، عدة سنوات في ريال مدريد، وشكلا جبهة مميزة بالفريق الملكي.
وتابع رونالدو، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "مارسيلو؟ إنه سعيد بوجوده في مدريد، لدي علاقة جيدة معه، لقد تحدثت معه هو وكاسيميرو، بيبي وكوينتراو. مارسيلو رجل مضحك للغاية وأنا أفتقده".
وحول أفضل اللاعبين بيوفنتوس، أضاف: "ليست لدي نية لتسمية أسماء معينة. أنا سعيد للغاية مع البيانكونيري، ونحن نصبح أقوى بجانب أن هناك جهاز رائع مع العديد من اللاعبين الجيدين".
وأكمل: "أنا معجب ببوفون، لقد قال لي إنه سعيد للغاية بتواجدنا معًا بعد سنوات عديدة تنافسنا فيها، لقد أخبرته بنفس الشيء أيضًا".
وانهى رونالدو: "أعتقد أن بوفون واحد من أفضل حراس المرمى في العالم إن لم يكن الأفضل، إنه في تاريخ كرة القدم مثل إيكر كاسياس، أنا سعيد للغاية بوجودي معه".
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