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رونالدو يشعر بإفتقاده لزميله السابق مارسيلو

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صرح مهاجم يوفنتوس، النجم البرتغالي أنه يفتقد زميله السابق مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد.

 

وتزامل رونالدو، ومارسيلو، عدة سنوات في ، وشكلا جبهة مميزة بالفريق الملكي.

 

وتابع رونالدو، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "مارسيلو؟ إنه سعيد بوجوده في مدريد، لدي علاقة جيدة معه، لقد تحدثت معه هو وكاسيميرو، بيبي وكوينتراو. مارسيلو رجل مضحك للغاية وأنا أفتقده".

 

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وحول أفضل اللاعبين بيوفنتوس، أضاف: "ليست لدي نية لتسمية أسماء معينة. أنا سعيد للغاية مع البيانكونيري، ونحن نصبح أقوى بجانب أن هناك جهاز رائع مع العديد من اللاعبين الجيدين".

 

وأكمل: "أنا معجب ببوفون، لقد قال لي إنه سعيد للغاية بتواجدنا معًا بعد سنوات عديدة تنافسنا فيها، لقد أخبرته بنفس الشيء أيضًا".

 

وانهى رونالدو: "أعتقد أن بوفون واحد من أفضل حراس المرمى في العالم إن لم يكن الأفضل، إنه في تاريخ كرة القدم مثل إيكر كاسياس، أنا سعيد للغاية بوجودي معه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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