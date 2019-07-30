شكرا لقرائتكم صورة تجمع مهاجم الزمالك مع أوناجم قبل انضمامه للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للمغربي محمد أوناجم، جناح فريق الوداد المغربى، برفقة أشرف بن شرقى مهاجم الزمالك الجديد، الذى تم ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من نادى الهلال السعودى، بعد انتهاء إعارته لنادى لانس الفرنسى .

وأظهرت صورة أوناجم مع بن شرقى، تواجدهما فى مطار محمد الخامس المغربى، مؤكدين إنهم فى طريقهم للقاهرة من أجل توقيع أوناجم للزمالك، وانضمام بن شرقى للقلعة البيضاء بعد انتهاء اجراءات ضمه لمدة 3 سنوات مقبلة.

أوناجم مع أشرف بن شرقى Advertisements

ويبلغ أوناجم من العمر 27 عاما، حيث شارك مع الوداد المغربى فى 103 مباريات، بواقع 61 مباراة فى الدورى و42 مباراة فى دورى أبطال أفريقيا، أحرز خلالها 15 هدفًا وصنع 34 هدفًا وحصل على 7 إنذارات، خلال تواجده من موسم 2015 حتى الآن، فيما يُجيد أوناجم اللعب فى مركز الجناح.

ومن المقرر أن يُعلن مرتضى منصور، صفقات الزمالك الجديدة خلال المؤتمر الصحفى المنتظر انعقاده فى الحادية عشر صباح غد الأربعاء، بمقر القلعة البيضاء، للكشف عن الصفقات الجديدة للأبيض فى الموسم المقبل.