شكرا لقرائتكم الأهلي يواجه اطلع برة ذهابا وإيابا فى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، ظهور اتجاه قوى لإقامة مباراتى الفريق الأحمر أمام نادي اطلع برة بطل السودان، فى الدوري التمهيدى لدوري أبطال أفريقيا، بالقاهرة.

وحدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس المقبل، لإقامة مباراة الذهاب بين الأهلي وأطلع برة فى السودان، على أن تقام مباراة العودة فى نهاية الشهر بالقاهرة.

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كشف مصدر أهلاوى، أن النادي السودانى أبدى رغبته فى إقامة مباراتى الذهاب والعودة أمام الأهلي فى مصر وعدم إقامة أى مباراة على أرضه بسبب الأوضاع التى تمر بها السودان خلال الوقت الحالى.

أضاف المصدر أن النادي الأهلي يرحب برغبة النادي السودانى الذى ستزيد من فرص إراحة اللاعبين وعدم الإرهاق فى السفر من القاهرة إلى السودان والعكس لخوض مباراة الذهاب أمام أطلع برة.

وشدد المصدر الأهلاوى أن القرار النهائى بخصوص مكان مباراتى الذهاب والعودة أمام بطل السودان سيتم تحديده بعد الرجوع إلى الكاف وإخطاره بشكل رسمى برغبة نادي أطلع برة واتخاذ قرار أخير بخصوص ملعب المباراتين.