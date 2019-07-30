شكرا لقرائتكم عمرو جمال ينتقل للصفاقسى التونسى ويمدد عقد الأهلي موسمين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، الموافقة على انتقال عمرو جمال مهاجم الفريق لصفوف الصفاقسى التونسى خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

كشف المصدر الأهلاوى أن عمرو جمال أنتقل لصفوف الصفاقسى التونسى لمدة موسم على سبيل الإعارة بعدما شهدت الفترة الماضية تلقى اللاعب العديد من العروض المحلية والخارجية لكنه فضل الانتقال للنادي التونسى.

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أضاف المصدر أن عمرو جمال قام بتمديد عقده مع النادي الأهلي، لمدة موسمين قبل الانتقال بشكل رسمى لصفوف الصفاقسى التونسى.

وخرج عمرو جمال من حسابات النادي الأهلي الفنية خلال الفترة الماضية، وخاض تجارب على سبيل الإعارة خارج مصر، حيث أنضم للدورى الفنلندى لفترة وكذلك للدوري الجنوب أفريقى قبل العودة للأهلي والاستقرار على الانتقال للصفاقسى التونسى فى تجربة جديدة.