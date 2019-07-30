شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يطالب محمد عواد بالعودة للتدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف صبرى المنياوى مدير الكرة بنادى الإسماعيلى فى تصريحات لتايم سبورت، أنه تم الاتصال بمحمد عواد حارس الفريق Hمس، للحضور إلى النادى اليوم، والانضمام للتدريبات مع باقى اللاعبين.
وقال المنياوى إن النادى لا يخسر برحيل أى لاعب، فالبيت يظل صامدا ولا يخسر أبدا، فمن يريد الرحيل فليرحل، ليس لدينا أى أزمة، والنادى سيظل واقفا على أقدامه.
وأضاف صبرى أن الفريق لن يتعاقد إلا مع اللاعبين القادرين على تحقيق طفرة للدراويش، وحتى لا يتكرر ما حدث الموسم الماضى.
وكانت مفاوضات انتقال محمد عواد حارس الفريق إلى الزمالك قد تعثرت بعد أن طلب مسئولو الإسماعيلى الحصول على 35 مليون جنيه ممثلة فى القيمة المالية بجانب انتقال مصطفى محمد ومحمد أشرف روقة لاعبى الفريق الأبيض إلى الدراويش بشكل نهائى، وهو ما رفضه مسئولو الزمالك
وعن رفض انتقال عمرو جمال لاعب الأهلى إلى الإسماعيلى قال المنياوى: "مش عاوزين أى حد..المهم رغبة اللاعب".
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