الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ظهير إنبى...

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جدة - عمرو شويل يأمل مسئولو نادى الزمالك فى الوقت الحالى فى إنهاء المفاوضات مع نظرائهم بنادى إنبى من أجل ضم على فوزى ظهير أيمن الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وفى حالة نجاح الزمالك فى ضم على فوزى بالميركاتو الصيفى الحالى، سيقترب التونسى حمدى النقاز من الرحيل عن القلعة البيضاء، لاسيما وأن الزمالك فتح خطوط اتصال مع عدد من وكلاء اللاعبين لإحضار عرض مناسب للنقاز ليرحل فى ظل استقرار النادى الأبيض على اقتصار اللاعبين الأجانب فى القائمة على المهاجمين فقط باستثناء التونسى فرجانى ساسى قائد خط الوسط.
نجح النادى الأهلى فى الفوز على الزمالك بهدف دون رد أحرزه على معلول فى الدقيقة 59 فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
ويسعى الزمالك لإنهاء المفاوضات مع نادى إنبى لحسم صفقة انضمام على فوزى لصفوف القلعة البيضاء، من أجل الإعلان عنها فى المؤتمر الصحفى الذى سيعقده مرتضى منصور رئيس الزمالك صباح غد الأربعاء، ومن ثم قيده فى القائمة الأفريقية.
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