شكرا لقرائتكم ضياء السيد عن قيد 4 أجانب: مواهب مصر في خطر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ضياء السيد مدرب المنتخب السابق، فى تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت، إن المواهب فى مصر باتت مهددة بعد هذا القرار الذى لن يتيح لهم الفرصة بالمشاركة مع أنديتهم، مؤكداً أن الفرق لن تكون قادرة على منح الفرصة للناشئين فى ظل الموقف الحالى.

وذلك بعد قرار الجبلاية بالسماح للأندية بقيد 4 أجانب فى القائمة المحلية بالإضافة لاعتبار لاعب من شمال أفريقيا مثل اللاعب المصرى بخلاف الرباعى الأجنبى.

واستطرد السيد بأن مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى طلائع الجيش، والذى يراه ضياء السيد أفضل مهاجم فى الجيل الحالى بحسب وصفه، لم يعد قادراً على العودة للقلعة البيضاء رغم أنه يتفوق على جميع اللاعبين فى مركزه.