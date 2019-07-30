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شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يحرم محمد عواد من شارة القيادة بسبب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل النادي الإسماعيلى، اتخاذ قرار ضد محمد عواد حارس مرمى الفريق، بمنعه من ارتداء شارة القيادة مستقبلا، ردا على تصريحاته التى حملت هجوما ضمنيا ضد قلعة الدراويش.
وأكد محمد عواد فى تصريحات خلال الساعات الماضية، أن النادي الإسماعيلى يتعنت فى موافقته على انتقاله لصفوف الزمالك فى الميركاتو الصيفى الجارى، رغم الموافقة فى بداية المفاوضات.
أوضح مصدر داخل الإسماعيلى، أن مسئولى الدراويش قرروا توقيع غرامة مالية كبيرة تجاه محمد عواد بسبب تصريحاته الأخيرة، وإخطاره بضرورة العودة للتدريبات الجماعية بدءا من اليوم والانتظام فى صفوف فريقه لحين حسم مصيره النهائى.
أضاف المصدر أن عدم عودة محمد عواد لتدريبات الاسماعيلي سيعرضه لعقوبات إضافية جراء غيابه عن أى يوم خلال التدريبات القادمة وفقا للائحة الفريق الداخلية.
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