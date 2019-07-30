شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: اللجنة ناقشت القائمتين الإفريقية والمحلية طبقا لرؤية لاسارتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط للكرة، أن اللجنة في اجتماعها اليوم مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ناقشت القائمتين الإفريقية والمحلية واستعرضت رؤية الجهاز الفني في هذا الشأن.
وقال "إسماعيل" أن اللجنة تدعم كل احتياجات الجهاز الفني ووافقت على رؤية مارتن لاسارتي في قيد 26 لاعبًا في القائمة الإفريقية، وأن سيد عبدالحفيظ سوف يقوم بالإعلان عنها غدًا.
وأضاف "إسماعيل" أن القائمة المحلية لا يزال هناك وقت للترتيب بشأنها في إطار ما يخدم سياسة الفريق واحتياجاته.
وأكد الدكتور طه إسماعيل على أن اللجنة ناقشت أيضًا العروض التي تلقاها بعض اللاعبين الذين قد لا تسمح الظروف بوجودهم في المرحلة الحالية، وسوف يتم حسم كافة هذه الأمور خلال الأيام القليلة القادمة بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني.
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