شكرا لقرائتكم رغم ضم 4 زملكاوية .. الاتحاد السكندرى يترقب مصير كابتن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو نادي الاتحاد السكندرى، معرفة المصير النهائى لحازم إمام ظهير أيمن الزمالك، وكابتن الفريق، لتحديد إمكانية التعاقد معه من عدمه. وأنهى مسئولو الاتحاد السكندرى، الاتفاق النهائى مع حازم إمام للانضمام لقلعة زعيم الثغر خلال الميركاتو الصيفى الحالى لكن يتبقى موافقة نادي الزمالك على إتمام الصفقة. Advertisements وتعاقد الاتحاد السكندرى حتى الآن مع 4 لاعبين من الزمالك هم الثنائى عماد السيد وإسلام جمال بيع نهائى وأحمد رفعت ورزاق سيسية على سبيل الإعارة. ويترقب مسئولو الزمالك معرفة مصير التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن وحال رحيله سيتم إبقاء حازم إمام بقائمة الموسم الجديد بينما فى حال استمراره سيتم الموافقة على رحيل كابتن القلعة البيضاء للاتحاد السكندرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رغم ضم 4 زملكاوية .. الاتحاد السكندرى يترقب مصير كابتن الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.