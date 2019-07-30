شكرا لقرائتكم أحمد سيد "زيزو" مهدد بالإيقاف 4 مباريات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعدما سجل المجرى كاراكو حكم المباراة أنه أشهر البطاقة الحمراء فى وجه احمد السيد زيزو لاعب الزمالك لأنه دفعه اعتراضا على أحد قراراته، مما يجعل اللاعب مهددا بالايقاف 4 مباريات، يواجه لاعب الزمالك، شبح الإيقاف 4 مباريات بعد طرده فى لقاء القمة الأخير بين الأهلى والزمالك فى ختام الدورى الممتاز.

كان اتحاد الكرة قد قرر فى وقت سابق تغليظ عقوبات التعدى على الحكام، ومن المقرر أن تعلن لجنة المسابقات عن القرار النهائى بشأن اللاعب خلال الأيام المقبلة.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 41، كما فاز على الزمالك بهدف نظيف فى ختام الدورى سجله على معلول.