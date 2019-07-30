شكرا لقرائتكم بيراميدز يسدد مستحقاته لاتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قبل بدء إجراءات قيد اللاعبين فى القائمة المحلية والأفريقية استعدادا للموسم الجديد، سدد مسئولو نادى بيراميدز، مديونياتهم المستحقة لاتحاد الكرة.

ويغلق غدا الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، باب القيد الأفريقى أمام الأندية المصرية المشاركة فى النسخة الجديدة لدورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.

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ويشارك بيراميدز فى الكونفدرالية الأفريقية فى النسخة الجديدة بعد حصوله على المركز الثالث بالدورى المنصرم، كما يشارك معه المصرى بعد حصوله على المركز الرابع.

كان الكاف قد حدد الأربعاء الموافق 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الأفريقى للأندية المصرية الأربعة المشاركة فى بطولتى الأندية الأفريقية وهى: الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الأفريقى، المقرر 30 يونيو وأمهلها شهرا إضافيا بناء على طلب الاتحاد المصرى.