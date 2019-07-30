الزمالك يسوق حمدى النقاز فى الخليج...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، قيام مسئولو القلعة البيضاء، بتسويق التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن الفريق، للانتقال لأحد الدوريات العربية بالخليج خلال الموسم الكروى الجديد.
أوضح المصدر الزملكاوى، فتح مسئولو القلعة البيضاء، خطوط اتصال مع عدد من وكلاء اللاعبين لإحضار عرض مناسب لحمدى النقاز ليرحل فى ظل استقرار النادي الأبيض على اقتصار اللاعبين الأجانب فى القائمة على المهاجمين فقط باستثناء التونسى فرجانى ساسى قائد خط الوسط.
وينتظر مسئولو الزمالك، معرفة ما توصل إليه الوكلاء بخصوص عروض حمدى النقاز وحال وصول عرض مناسب من الناحية المادية سيتم الموافقة عليه وحال عدم حدوث ذلك سيستمر اللاعب التونسى فى القائمة البيضاء بالموسم الجديد، خاصة أنه يؤدى بشكل جيد، وكان أحد العناصر الأساسية طوال الفترة الماضية.
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