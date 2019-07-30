الخليج 365 يكشف شروط مراد باتنا للانضمام للزمالك...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، الشروط المادية للمغربى مراد باتنا، للموافقة على الانتقال لصفوف القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الصيفى الحالى.
أوضح المصدر الزملكاوى، أن مراد باتنا طلب تقاضى مليون و 200 ألف دولار كراتب سنوى للموافقة على العرض الأبيض.
ويعد مراد باتنا لاعب حر يحق له التوقيع لأى نادي فى الصيف الحالى، بعد فسخ تعاقده مع نادي الجزيرة الإماراتي، منذ أيام ليدخل مسئولو الزمالك فى مفاوضات معه لحسم انتقاله بشكل رسمى.
وحال توصل الزمالك لاتفاق مادى مع مراد باتنا سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى، وانضمام اللاعب المغربى لصفوف القلعة البيضاء، برفقة مواطنه أشرف بن شرقى المنضم حديثا من نادي الهلال السعودى
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