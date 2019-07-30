شكرا لقرائتكم بيراميدز يضم جون أنطوي من المقاصة رسمياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى نادي بيراميدز إجراءات ضم مهاجم مصر المقاصة جون انطوي للانتقال إلي صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد تسلم الاستغناء الخاص به. ويأتي التعاقد مع اللاعب في إطار استراتيجية إدارة النادي لدعم فريق الكرة بأهم الصفقات واللاعبين عن طريق لجنة التعاقدات برئاسة عمرو بسيوني والذي نجح في إنجاز كل التكليفات باقصي سرعة ممكنة وامتياز حيث وقع اللاعب في حضور المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي.

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