شكرا لقرائتكم الشحات يحتفل بالدورى على طريقته الخاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر حسين الشحات لاعب الفريق صورة له عبر صفحته بموقع تويتر فى إطار احتفالات لاعبى فريق الأهلى بالتتويج ببطولة الدورى هذا الموسم ويرتدى الشحات نظارة شمسية، وخلفه المياه، لتظهر ملامح الطبيعة الخلابة. نجح النادى الأهلى فى الفوز على الزمالك بهدف دون رد أحرزه على معلول فى الدقيقة 59 فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب فى الجولة الـ34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز التى توج بها الأهلى مؤخرا بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع الأحمر رصيده للنقطة 80 ويتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 72 محتلاً المركز الثانى.

حسين الشحات

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