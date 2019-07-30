شكرا لقرائتكم عمر جابر كلمة السر فى عودة شيكابالا للزمالك .. أقرأ التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن عمر جابر ظهير أيمن الفريق الأسبق وبيراميدز الحالى، يعد أحد الأسباب الرئيسية فى عودة محمود عبد الرازق شيكابالا لصفوف القلعة البيضاء لقيادة الفريق بالموسم الجديد.

أوضح المصدر الزملكاوى، سعى مسئولو القلعة البيضاء، لتواجد أحد اللاعبين القدامى فى قائمة الموسم الجديد، ليقوم بدور لم الشمل وإعادة الروح من جديد لدى اللاعبين سواء المقرر استمرارهم من قائمة الموسم الحالى أو المنتظر انضمامهم لقائمة الموسم الجديد، وتم الاستقرار على عمر جابر للقيام بهذا الدور.

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أضاف المصدر أن صعوبة عودة عمر جابر لصفوف الزمالك فى الصيف لأسباب مادية، أدى للاستقرار على تواجد شيكابالا فى قائمة الموسم الجديد للقيام بدور القائد، وسيتم الإعلان عن ذلك رسميا خلال المؤتمر الصحفى الخاص برئيس القلعة البيضاء، مرتضى منصور والمنتظر عقده غدا الأربعاء للإعلان عن الصفقات الجديد وأسماء اللاعبين الراحلين عن النادي.

وشهدت الفترة الماضية، مفاوضات بين مسئولي الزمالك وعمر جابر لانتقاله لصفوف القلعة البيضاء، لكن الراتب السنوى المرتفع للاعب، يصعب من إتمام الصفقة رغم ترحيب نادي بيراميدز بإتمام التعاقد.