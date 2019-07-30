حاوي شباب الأهلي يشعل صراع المصري والإسماعيلي...

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جدة - عمرو شويل تسبب مصطفى البدرى صانع ألعاب فريق الشباب بالنادي الأهلي، فى صراع خفى بين ناديي الإسماعيلي والمصري للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفى الجارى بالمجان.



مصطفى البدرى

ويسعى ناديي الإسماعيلى والمصرى لاستغلال قرار اتحاد الكرة الخاص بإلغاء مسابقة مواليد 1997 وصعوبة قيام مسئولي النادي الأهلي بقيد اللاعب الشاب فى قائمة الموسم الجديد، لضم اللاعب بالمجان فى ظل امتلاكه إمكانية فنية كبيرة.



مصطفى البدرى

وانتقال مصطفى البدرى لصفوف النادي الأهلي مطلع الموسم الأخير قادما من قطاع الناشئين بنادي أسوان نظير مليون و 500 ألف جنيه ويعد من المواهب المميزة و أحد هدافي الفريق الذين شاركوا في فوز شباب الأهلي ببطولة الجمهورية الموسم الماضي.



مصطفى البدرى

وشهد الميركاتو الشتوى الأخير، طلب أندية الاتحاد السكندرى وسموحة ومصر المقاصة، ضم مصطفى البدرى علي سبيل الإعارة لكن رفض الجهاز الفنى لشباب الأهلي رحيل اللاعب وقتها.