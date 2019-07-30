شكرا لقرائتكم بورتو يرفض عرض موناكو.. ويتمسك بنجمه بيريرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بورتو البرتغالي يوم الثلاثاء أنه رفض عرضا من موناكو الفرنسي لضم البرتغالي الدولي دانيلو بيريرا.

وأكد بورتو في بيانه أن لاعب الوسط البالغ من العمر 27 عاما "ليس مطروحا للبيع هذا الموسم، ويأمل النادي إنهاء كافة التكهنات المحيطة بهذه المسألة.

ووفقا لتقارير إعلامية فقد عرض موناكو 30 مليون يورو لضم دانيلو الذي يرتبط بعقد مع بورتو حتى 2022.