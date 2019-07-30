kora أونلاين: مشاهدة مباراة ريال مدريد وتوتنهام بث مباشر كورة ستار yalla shoot يوتيوب كورة لايف |...

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يلا شوت ريال مدريد وتوتنهام بث مباشر yalla live، مباراة ريال مدريد اليوم اونلاين، مباراة ريال مدريد كورة لايف، ستكون مباراة ريال مدريد ضد توتنهام مباشرة اليوم منقولة من خلال قناة بي أن سبورت الرياضية مباشرة، وذلك من خلال قناة بي ان HD1، كما سيكون هناك اسوديو تحليلي خاص بالمباراة، وسنوفر لحضراتكم رابط كورة أون لاين مباراة ريال مدريد وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع.

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مشاهدة ماتش ريال مدريد بث مباشر، يسعي نادي ريال مدريد لتحقيق الفوز خلال مبارة اليوم لمصالحة جماهيره عقب الخسارة الكبيرة التي لحقت به خلال المبراة السابقة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 7-3 ف مباراة للنسيان من جانب النادي الملكي، وسيواجه الفائز من مباراة اليوم مع الفائز من مباراة بايرن ميونخ وفناربخشه في نهائي البطولة.

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رابط البث المباشر سيتم وضعه قبل بداية اللقاء

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وتوتنهام الشوط الأول، من المتوقع ان يكون تشكيل ريال مدريد اليوم امام توتنهام كالتالي: تيبو كورتوا – مارسيلو – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – دانيل كاربخال – توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش – إدين هازارد – كريم بنزيما – لوكاس فاسكيز.

تشكيل توتنهام اليوم سيضم كلا من: باولو جازينجا أنتوني جورجيو – يان فيرتونجن – توبي آلديرفايريلد – كايل ووكر – موسى سيسوكو – هاري وينكس – سون هيونج مين – ديلي آلي – كريستيان إريكسن – هاري كين.

سيحاول زين الدين زيدان تجربة عدد كبير من العناصر في ختام المباريات الودية للفريق، وذلك قبل أيام قليلة من بداية الموسم الرياضي الجديد، وهو الأمر الذي سيجعل الفريق مطالب بتحقيق الفوز أمام توتنهام اليوم.