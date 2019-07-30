وفاة شقيق فاروق جعفر.. وصلاة الجنازة بـ"المنيرة"

توفى اليوم، محمد جعفر شقيق فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفقيد من منطقة المنيرة بالقاهرة، التي يتواجد بها منزل العائلة.
ومن المنتظر أن تحدد الأسرة فيما بعد موعد ومكان تلقي العزاء في الفقيد.
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