الأهلي ينفي غضب لاسارتي من اجتماع لجنة التخطيط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

نفى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، ما تردد بشأن مغادرة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق لاجتماع لجنة التخطيط "غاضبا".

وكانت تقارير قد تناولت قيام لاسارتي بترك اجتماع لجنة التخطيط غاضبا بسبب بعض الأمور المتعلقة بالقائمة المحلية والأفريقية.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي "ما تردد بشأن ترك لاسارتي للاجتماع الفني مع لجنة التخطيط وهو غاضب عار تماما من الصحة".

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وواصل "اللجنة تدعم لاسارتي ولم يكن هناك خلاف، كان هناك حوار إيجابي يخدم مصلحة الفريق إنتهى بإعتماد القائمة الإفريقية، وتأجيل أمر القائمة المحلية".

وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بعد التشاور مع لجنة التخطيط، قيد 26 لاعبا بقائمة الأهلي الأفريقية.

واختتم "البعض يحاول أن ينال من فرحة الأهلي وجماهيره بعد الفوز بالدوري ببث معلومات مغلوطة، لكن هذا لن يحدث والأهلي يسير في طريقه الصحيح".