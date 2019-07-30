غرامة وسحب الشارة.. مصدر: الإسماعيلي يتخذ قرارات تأديبية ضد عواد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي اتخاذ 3 قرارات إدارية ضد محمد عواد، حارس مرمى الدراويش بعد تصريحاته الأخيرة بشأن رغبته في الرحيل عن النادي الأصفر.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي لمصراوي أن إدارة الدراويش أخطرت عواد بضرورة العودة والالتزام في تدريبات الفريق.

وتابع: "إدارة الإسماعيلي قامت بتوقيع عقوبات مالية كبيرة على محممد عواد بسبب تصريحاته التي أدلى فيها مؤخرًا".. لمتابعة التصريحات كاملة اضغط هنا

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وأضاف: "النادي قرر تجميد عواد من حمل شارة القيادة نظرا للتجاوز الذي حدث منه ضد النادي الإسماعيلي".

وأتم المصدر أن ما يحدث من قبل عواد أمر غير مقبول، لافتًا إلى أن اللاعب ما زال باقيا في عقده موسمان.

جدير بالذكر أن عواد ارتبط بالرحيل عن النادي الإسماعيلي وسط اهتمامات من جانب الزمالك لضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري.