رسميا.. بيراميدز يعلن الصفقة السادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أنهى نادي بيراميدز إجراءات ضم الغاني جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحصل بيراميدز على الاستغناء الخاص بالمهاجم الغاني، ليدعم صفوف الفريق الموسم المقبل.

ويلعب بيراميدز الموسم المقبل في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد حصوله على المركز الثالث بالدوري.

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ولعب أنطوي ضمن صفوف الإسماعيلي، ثم الأهلي، قبل الانضمام للشباب السعودي، والعودة لمصر من بوابة نادي مصر المقاصة.

وحاول الزمالك خطف جون أنطوي إلا أن المفاوضات لم تكتمل لينتقل اللاعب لبيراميدز.

ويُضاف أنطوي لهجوم بيراميدز الذي تم تدعيمه بأحمد علي من المقاولون العرب، بالإضافة لطارق طه ظهير أيسر الإسماعيلي، ومحمد عطوة مدافع الرائد السعودي، ومحمود حمادة من الإنتاج الحربي، وإسلام عيسي من المصري البورسعيدي.