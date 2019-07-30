الأهلي يستقر على إرسال قائمة إفريقية من 26 لاعبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
استقر النادي الأهلي على إرسال قائمة إفريقية يوم الأربعاء، مكونة من 26 لاعبا.
ويُتاح للأهلي تسجيل 30 لاعبا أول أقل في القائمة الإفريقية مع بداية الموسم، على أن يستكملها في حالة عدم تسجيل كافة الأسماء في انتقالات يناير.
وقال طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط للكرة، إنهم تناقشوا اليوم مع مارتن لاسارتي المدير الفني، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، حول القائمتين الإفريقية والمحلية واستعراض رؤية الجهاز الفني في هذا الشأن.
وتم الاتفاق بعد دعم كافة احتياجات لاسارتي، على قيد 26 لاعبا إفريقيا، على أن ترسل غدًا.
كما اتفقت اللجنة مع لاسارتي على عدم الإعلان عن القائمة المحلية لوجود وقت كافة للترتيب بشأنها بما يخدم احتياجات الفريق.
كما ناقشت اللجنة العروض التي تلقاها اللاعبين، الذين لن يسمح لهم بالبقاء مع الفريق الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهاز الفني.
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