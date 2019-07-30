محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي ورمضان حسن: وصل محمود متولي لاعب الأهلي الجديد، لمقر النادي بالجزيرة، بعد توقيع عقود انضمامه للفريق الأحمر. والتقط متولي الصور بقميص الأهلي بعد الانضمام رسميا وتوقيع العقود صباح اليوم الثلاثاء، بعد جلسة جمعته مع أمير توفيق مدير تعاقدات. وانضم متولي للنادي الأهلي مقابل 15 مليون جنيه، قادما من النادي الإسماعيلي. ولعب متولي صاحب الـ26 عاما، الموسم الماضي في 22 مباراة بالدوري، وسجل 6 أهداف، و4 مباريات بدوري الأبطال، و3 مباريات بكأس مصر.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أول ظهور لصفقة الأهلي الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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