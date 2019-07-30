مصدر لمصراوي: شيكابالا يعود للزمالك وتعديل عقده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قرر مسؤولو نادي الزمالك عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع الألعاب إلى صفوف الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل، كما استقرت إدارة النادي على تعديل عقده.

وأكد المصدر- الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات لمصراوي أن هناك جلسة ستجمع مسؤولي الزمالك باللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم ملف تعديل عقده في الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن عقد شيكابالا الحالي لا يتناسب مع اللاعب، وسيتم تعديله بعد الاتفاق على عودته للزمالك الموسم المقبل.

كان اللاعب تلقى عرضًا من نادي مصر المقاصة لضمه في الفترة الحالية قبل أن يقرر الزمالك استمراره مع الفريق.