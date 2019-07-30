الأهلي لمصراوي: نرسل القائمة الأفريقية يوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي أن هناك اجتماعات مكثفة من أجل حسم القائمة الأفريقية للفريق.

ويستعد الأهلي لملاقاة اطلع برة بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أفريقيا.

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وقال عبدالحفيظ في تصريحات لـ"يلا كورة" "سوف نرسل الأسماء النهائية يوم الأربعاء".

وتابع "هناك جلسات مستمرة ومكثفة تتم في الوقت الحالي من القائمون على إدارة الكرة بالنادي والجهاز الفني لحسم القائمة الأفريقية".

وأكمل "الأربعاء هو الموعد النهائي لإرسال القائمة، نحن ندرس كل الأمور، نريد تحديد الأسماء المناسبة لنا في الفترة المقبلة".