كشفت مصادر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أن هناك إتجاه لإقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مارتن لاسارتي، قبل بداية الموسم الجديد، وذلك رغم تحقيقه درع الدوري.
وعقد لاسارتي منذ ساعات جلسة مع الخطيب وانتهت بخروج لاسارتي غاضبا نظرا للتلميح من جانب المجلس بالاتجاه للاستغناء عنه.
وكشفت المصادر أن الخواجة طلب عدة أمور خاصة لتدعيم الفريق إلا أن طلباته رفضت نظرا لعدم اجادته في بطولة إفريقيا.
واختتم المصدر تصريحاته أن هناك عدة مفاوضات مع مدربين أجانب وأنه من المقرر حسم ذلك الملف خلال أيام حيث أنه من المقرر إبلاغ لاسارتي بالاستغناء عنه حال التعاقد مع مدرب جديد نظرا لفشله في بطولة إفريقيا وانتقاد الجماهير أداء الفريق تحت ولايته.
كانت هذه تفاصيل خبر انفراد| رغم التتويج بالدوري.. مجلس الأهلي يدرس إقالة لاسارتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.