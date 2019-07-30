انفراد| رغم التتويج بالدوري.. مجلس الأهلي يدرس إقالة لاسارتي

كشفت مصادر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أن هناك إتجاه لإقالة مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مارتن لاسارتي، قبل بداية الموسم الجديد، وذلك رغم تحقيقه درع الدوري.

وعقد لاسارتي منذ ساعات جلسة مع الخطيب وانتهت بخروج لاسارتي غاضبا نظرا للتلميح من جانب المجلس بالاتجاه للاستغناء عنه.

وكشفت المصادر أن الخواجة طلب عدة أمور خاصة لتدعيم الفريق إلا أن طلباته رفضت نظرا لعدم اجادته في بطولة إفريقيا.

واختتم المصدر تصريحاته أن هناك عدة مفاوضات مع مدربين أجانب وأنه من المقرر حسم ذلك الملف خلال أيام حيث أنه من المقرر إبلاغ لاسارتي بالاستغناء عنه حال التعاقد مع مدرب جديد نظرا لفشله في بطولة إفريقيا وانتقاد الجماهير أداء الفريق تحت ولايته.