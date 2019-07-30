وصل الإيفواري نيكولاس بيبي نجم ليل الفرنسي إلى العاصمة الإنجليزية لندن اليوم الثلاثاء، من أجل إنهاء إنتقاله إلى أرسنال، وذلك خلال الإنتقالات الصيفيةالجارية.
ونقلًا عن شبكة قنوات "سكاي سبورتس" البريطانية، التي قالت أن بيبي وصل لندن صباح اليوم لإجراءالكشف الطبي، وإكمال باقي الإجراءات لإتمام إنتقاله إلى الجانرز.
وأضافت الصحيفة، بيبي سيوقع على عقد مدته خمس مواسم، ستكلف الصفقة خزينة الجانرز 72 مليون جنية إسترليني، ستدفع على أقساط لمدة خمس سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر نيكولاس بيبي يصل لندن تمهيدًا للانتقال إلى آرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.