نيكولاس بيبي يصل لندن تمهيدًا للانتقال إلى آرسنال

وصل الإيفواري نيكولاس بيبي نجم ليل الفرنسي إلى العاصمة الإنجليزية لندن اليوم الثلاثاء، من أجل إنهاء إنتقاله إلى أرسنال، وذلك خلال الإنتقالات الصيفية

الجارية.

ونقلًا عن شبكة قنوات "سكاي سبورتس" البريطانية، التي قالت أن بيبي وصل لندن صباح اليوم لإجراء

الكشف الطبي، وإكمال باقي الإجراءات لإتمام إنتقاله إلى الجانرز.

وأضافت الصحيفة، بيبي سيوقع على عقد مدته خمس مواسم، ستكلف الصفقة خزينة الجانرز 72 مليون جنية إسترليني، ستدفع على أقساط لمدة خمس سنوات.