خالد بوطيب يقترب من الرحيل عن الزمالك إلى الرائد السعودي

بات المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قريبًا من الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واقترب نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور من حسم انتقال خالد بوطيب رسميًا إلى نادي الرائد السعودي، بعد وصول عرض رسمي من

السعودية إلى الأبيض للتعاقد مع الدولي المغربي.

واقترب محمد أوناجم جناح فريق الوداد المغربي من الانتقال لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليمثل دعمًا أجنبيًا جديدًا للفريق.