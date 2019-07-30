مندوب الزمالك في الإسماعيلي لإنهاء صفقة محمد عواد

وصل مندوب نادي الزمالك اليوم الثلاثاء، إلى مقر النادي الإسماعيلي، من أجل إنهاء التعاقد مع محمد عواد حارس مرمىالدراويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويسعى نادي الزمالك لحسم تعاقده مع محمدعواد لتدعيم مركز حراسة المرمى للقلعة البيضاء، بعد الإصابة التي تعرض لها محمود جنش حارس الزمالك الأول، والتي يغيب على أثرها من 6 إلى 8 شهور.
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