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المغربي محمد أوناجم يقترب من الزمالك

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اقترب نادي الزمالك من ضم اللاعب المغربي محمد أوناجم جناح فريق الوداد البيضاوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك

قد صرح أن ناديه يستعد لضم لاعب عربى آخر خلال الساعات الجارية، بعد ضم المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم الهلال السعودى، لمدة 3 مواسم مقبلة، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

ومن المقرر أن يعلن مرتضى منصور، صفقات الزمالك الجديدة خلال المؤتمر الصحفى المنتظر انعقاده فى الحادية عشرة صباح غد الأربعاء، بمقر القلعة البيضاء، للكشف عن الصفقات الجديدة للأبيض فى الموسم المقبل.

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