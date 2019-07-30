اليوم.. اختتام اختبارات ناشئي عمومية الأهلي

اختتمت اليوم الثلاثاء اختبارات الناشئين لكرة القدم لأبناء أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، والتي انطلقت منذ السبت الماضي الموافق ٢٧ يوليو الجاري.

وأقيمت اليوم الاختبارات على ملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر لمواليد ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ و

٢٠٠٥، بعدما أقيمت أمس الاثنين لمواليد ٢٠٠٦ – ٢٠٠٧ – ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩ – ٢٠١٠.

يذكر أن الاختبارات أقيمت يومي السبت والأحد بفرع الشيخ زايد، قبل أن تنتقل

أمس الاثنين إلى فرع مدينة نصر وتختتم اليوم الثلاثاء.

كانت الاختبارات العامة للناشئين بالنادي الأهلي قد انطلقت فى ١٤ يوليو الجاري بفرع مدينة نصر، واستمرت لمدة أسبوعين واختتمت يوم الخميس الماضي الموافق ٢٥ يوليو الجاري، وبعدها بدأت الاختبارات الخاصة بأبناء أعضاء الجمعية العمومية يوم السبت الماضي وانتهت اليوم الثلاثاء.