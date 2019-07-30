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إعلان قائمة منتخب السعودية لبطولة اتحاد غرب آسيا

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأول لكرة القدم بقيادة المدرب يوسف عنبر عن قائمة الأخضر للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا

والتي ستقام في العراق.

ويقيم المنتخب الأخضر حاليًا معسكرًا إعداديًا في العاصمة السعودية الرياض يستمر حتى

يوم الجمعة المقبل على أن يغادر إلى مدينة أربيل العراقية لخوض البطولة حيث تكون أول مبارياته أمام منتخب الكويت في الرابع من أغسطس المقبل.

وجاءت قائمة المنتخب السعودي كالآتي :

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