الأهلي يناقش قائمته المحلية والأفريقية مع لاسارتي

قال الدكتور طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط للكرة، إن اللجنة في اجتماعها اليوم مع مارتن لاسارتي المدير الفني، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ناقشت القائمتين الإفريقية والمحلية واستعرضت رؤية الجهاز الفني في هذا الشأن.
أضاف أن اللجنة وهي تدعمكل احتياجات الجهاز الفني وافقت على رؤية مارتن لاسارتي في قيد 26 لاعبًا في القائمة الإفريقية، وأن الكابتن سيد عبدالحفيظ سوف يقوم بالإعلان عنها غدًا.
أشار إلى أن القائمة المحليةلا يزال هناك وقت للترتيب بشأنها في إطار ما يخدم سياسة الفريق واحتياجاته.
وأكد الدكتور طه إسماعيل أن اللجنة ناقشت أيضًا العروض التي تلقاها بعض اللاعبين الذين قد لا تسمح الظروف بوجودهم في المرحلة الحالية، وسوف يتم حسم كافة هذه الأمور خلال الأيام القليلة القادمة بالتنسيق الكامل مع الجهاز الفني.
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