لجنة فنية من وزارة الشباب والرياضة تعاين ستاد المصري ببورسعيد

قامت اللجنة الفنية المشكلة بقرار من الدكتور أشرف صبحى من وزير الشباب والرياضة بمعاينة ملعب النادى المصرى ببورسعيد وقامت بجولة تفقدية لمشاهدة الاستاد على الطبيعة لمعرفة متطلبات الترميم والتطوير وإعداد تقرير مبدئي عن حالة الملعب والمدرجات وكافة منشآته تمهيدا للبدء في عملية إعادة تأهيله وعودته من جديد لأداء المباريات عليه، ورافق اللجنة الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والدكتور علي أبو سمرة مدير عام الشباب والرياضة وعددا من أعضاء مجلس الإدارة وإبراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي.

وقد رصدت اللجنة فى تقريرها المدبئى 11 نقطة أهمها هدم المدرج الشرقى وإعادة بناءه من جديد وتقريبه من المسطح الأخضر، وإعادة تأهيل الهيكل الخرساني لكافة مدرجات الاستاد، ودراسة تثبيت منسوب المياه الجوفية وتطوير شبكة الصرف الخاصة بالاستاد وتطوير كافة مرافقه طبقا لمعايير الكود المستخدمة في تطوير كافة الاستادات، وشمل التقرير أيضا تطوير شبكة الدفاع المدني والحريق وإزالة المظلة الموجودة بالمدرج البحري وتعديل شبكة الإضاءة والأعمال الكهربائية بالاستاد مع إنشاء مبنى إداري للنادي

في المساحة التي ستتواجد نتيجة تعديل الموقع ومراجعة غرفة التحكم والأنظمة وتطويرها بالشكل اللائق وتعديل كافة مداخل الإستاد وتطبيق كافة اشتراطات ومعايير الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بديوان عام الوزارة لبحث سبل تطوير ستاد النادى المصرى ومركز شباب الاستاد ببورسعيد، وأكد "صبحى" أنه سيتم تطوير استاد المصرى علي نفس مستوي استادات بطولة الأمم الأفريقية بنفس الكود ونفس المعايير الدولية من خلال تشكيل لجنة فنية لمعاينة الاستاد لاستكمال عمليات التطوير التي تمت فيه بالإضافة إلي العمل على الارتقاء بالمنطقة المحيطة به، وبحث تطوير مركز شباب الاستاد ودراسة ملف الاستثمار داخل المركز من خلال التنسيق مع محافظة بورسعيد والذي يأتي في إطار عملية التطوير المستمرة التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة.

من ناحية أخرى كان النائب محمود حسين وكيل