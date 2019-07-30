لجنة فنية من وزارة الشباب والرياضة تعاين ستاد المصري ببورسعيد

قامت اللجنة الفنية المشكلة بقرار من الدكتور أشرف صبحى من وزير الشباب والرياضة بمعاينة ملعب النادى المصرى ببورسعيد وقامت بجولة تفقدية لمشاهدة الاستاد على الطبيعة لمعرفة متطلبات الترميم والتطوير وإعداد تقرير مبدئي عن حالة الملعب والمدرجات وكافة منشآته تمهيدا للبدء في عملية إعادة تأهيله وعودته من جديد لأداء المباريات عليه، ورافق اللجنة الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والدكتور علي أبو سمرة مدير عام الشباب والرياضة وعددا من أعضاء مجلس الإدارة وإبراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي.
وقد رصدت اللجنة فى تقريرها المدبئى 11 نقطة أهمها هدم المدرج الشرقى وإعادة بناءه من جديد وتقريبه من المسطح الأخضر، وإعادة تأهيل الهيكل الخرساني لكافة مدرجات الاستاد، ودراسة تثبيت منسوب المياه الجوفية وتطوير شبكة الصرف الخاصة بالاستاد وتطوير كافة مرافقه طبقا لمعايير الكود المستخدمة في تطوير كافة الاستادات، وشمل التقرير أيضا تطوير شبكة الدفاع المدني والحريق وإزالة المظلة الموجودة بالمدرج البحري وتعديل شبكة الإضاءة والأعمال الكهربائية بالاستاد مع إنشاء مبنى إداري للناديفي المساحة التي ستتواجد نتيجة تعديل الموقع ومراجعة غرفة التحكم والأنظمة وتطويرها بالشكل اللائق وتعديل كافة مداخل الإستاد وتطبيق كافة اشتراطات ومعايير الاتحاد الدولى لكرة القدم.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بديوان عام الوزارة لبحث سبل تطوير ستاد النادى المصرى ومركز شباب الاستاد ببورسعيد، وأكد "صبحى" أنه سيتم تطوير استاد المصرى علي نفس مستوي استادات بطولة الأمم الأفريقية بنفس الكود ونفس المعايير الدولية من خلال تشكيل لجنة فنية لمعاينة الاستاد لاستكمال عمليات التطوير التي تمت فيه بالإضافة إلي العمل على الارتقاء بالمنطقة المحيطة به، وبحث تطوير مركز شباب الاستاد ودراسة ملف الاستثمار داخل المركز من خلال التنسيق مع محافظة بورسعيد والذي يأتي في إطار عملية التطوير المستمرة التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة.
من ناحية أخرى كان النائب محمود حسين وكيللجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب قد أعلن موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة البدء في عملية الإسناد لملعب النادى المصرى فى لقائه مع المعنيين بالتطوير والإنشاءات الذين قاموا بأعمال التطوير فى ملاعب بطولة الأمم الأفريقية، وقد صدر خطاب من الوزارة يفيد البدء في أعمال تطوير استاد النادي المصري عقب انتهاء فاعليات البطولة، وستبدأ الإجراءات بإرسال لجنة فنية إلي موقع الاستاد للمعاينة علي الطبيعة وتحديد الأعمال المطلوبة لإعداد اللازم وإنهاء الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التطوير والترميم، وعقد النائب لقاء مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين ومحبي النادي المصري بالمدينة الرياضية لعرض الموقف من تطوير الاستاد، وأنه منذ قرار استبعاد ملعب النادي المصري من استضافة بطولة الأمم الأفريقية عقد مجموعة من اللقاءات مع وزير الشباب والرياضة فى محاولة لإنهاء أعمال التطوير قبل البطولة ولكن لم يسعفنا الوقت لذلك، ويتم حاليا اتخاذ اللازم لعودة الروح للاستاد مرة أخرى عقب انتهاء أعمال التطوير التى تبدأ فورا بعد المعاينة، وأن تطوير الاستاد خطوة علي طريق عودة النادي للعب مبارياته علي أرضه من جديد ، لأن النادي المصري ناد عريق يستحق أن يكون لديه ملعب ومدرجات تليق بجماهيره العاشقة لكرة القدم، وأن لجنة الشباب والرياضة قد تلقت خطابا من الوزارة يفيد الموافقة على أعمال التطوير.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة فنية من وزارة الشباب والرياضة تعاين ستاد المصري ببورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.