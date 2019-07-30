رياضة | عبدالحفيظ: لاسارتي لم يخرج غاضبًا.. ولن ينال أحد من فرحة الأهلاوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالحفيظ: لاسارتي لم يخرج غاضبًا.. ولن ينال أحد من فرحة الأهلاوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيد عبدالحفيظ مدير الكرة قال أن ما ردده البعض بشأن ترك مارتن لاسارتي لإجتماع لجنة التخطيط للكرة غاضبًا صباح اليوم كلام عار تمامًا من الصحة، وجاء من خيال كاتب هذا الخبر.

وأضاف أن الإجتماع الذي جرى اليوم كان مثمرًا في إطار التنسيق مع لجنة التخطيط بشأن رؤية الجهاز الفني بخصوص القائمتين المحلية والإفريقية.